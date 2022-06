Brommerrijder met onbekend letsel naar ziekenhuis na aanrijding in buitengebied Holten

Zoektocht naar vrijwilli­gers en bestuursle­den: toch gaan de avondvier­daag­se in Rijssen en Nijverdal door

RIJSSEN/NIJVERDAL - In zowel Rijssen als Nijverdal begint dinsdag de avondvierdaagse. Tot blijdschap van velen, maar het was een hele klus om alles rond te krijgen na twee jaar afwezigheid. In Rijssen is er een compleet nieuw bestuur en ook in Nijverdal was het lang zoeken naar vrijwilligers.

