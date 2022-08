Burenruzie escaleert tot steekincident in Rijssen, één persoon aangehouden

Eenrich­tings­ver­keer moet straten rondom basis­school de Haarschool in Rijssen veiliger maken

RIJSSEN - De straten rondom de Haarschool in Rijssen zijn krap en smal, waardoor soms onveilige situaties rond de basisschool ontstaan. Het college van Rijssen-Holten heeft daarom plannen de situatie veiliger te maken door in twee straten eenrichtingsverkeer in te stellen.

31 juli