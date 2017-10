Caviastal uit Rijssen levert kampioenen

Er klinkt gefluit en tevreden geknor in de schuur achter de woning aan de Arend Baanstraat in Rijssen. Tussen de 80 en 90 cavia's maken welkomstgeluidjes vanuit hun hokken tegen de muur. De 'caviaflat' is versierd met oorkondes, medailles en bekers, want Henk Beltman (56) en zijn 13-jarige tweelingdochters Lotte en Lisa hebben succes met hun harige kudde.

Ze halen de ene na de andere prijs op nationale en Europese kampioenschappen. "Dit is Bokito", showt Lotte haar rexcavia. "Hij was goed voor goud op het NK." Tweelingzus Lisa heeft Suzie op haar arm. Ze heeft opmerkelijk felrode ogen. "Het is een goud-roodoog, gladharig. Ze werd tweede op het NK", vertelt ze trots.

Kampioenen

De zussen koesteren hun kampioenen. Voor de show gaan de diertjes zelfs in bad. "Gewoon onder de kraan in de gootsteen. We wassen de vacht met puppieshampoo. Daarna gaan we ze borstelen, kammen en föhnen", vertelt Lotte. Na de wasbeurt is het tijd voor de pedicure. "Nageltjes knippen en de voetkussentjes verzorgen. Want ze moeten er wel perfect uitzien op de show."

Waar de jury op let? "De bouw, het type, de voorbeentjes, de kop, de oren, de vacht, de glans, de oogjes, de dracht en implanting", somt Henk op. Hij kan het weten, want de Rijssenaar volgt op dit moment een cursus om keurmeester te worden op de caviashows.

Wortels

Volledig scherm © Lenneke Lingmont Fotografie Elke dag na het avondeten duiken Henk, Lotte en Lisa de caviastal in om ze te voeren. Een enorme zak met wortelen verraadt al hoeveel voer er dagelijks doorheen gaat in huize Beltman. "Zo'n 40 kilo wortels per week", weet Henk. "En zo'n 12,5 kilo speciale caviabrokken. Daar zit veel vitamine C in. Dat kunnen cavia's namelijk zelf niet aanmaken in hun lichaam. Duur? Och, per week gaat er voor zo'n 20 euro aan voer doorheen." De kampioensstal ziet er keurig aangeveegd en onberispelijk uit. Elke vrijdag is het schoonmaakdag.

Gouden paar

Hoe het caviavirus toesloeg in huize Beltman? "Dankzij onze oudste dochter Anne. Ik had eerder duiven, maar moest daar vanwege longproblemen mee stoppen. We gingen acht jaar geleden met Anne naar de Europashow in Twello, waar de vonk oversloeg. Anne was verkocht: ze wilde cavia's met rode ogen", blikt Henk terug.

Het begon met drie cavia's. "Ik heb er twee gekoppeld: het bleek een gouden paar. Er kwamen vier jonkies uit. Ze behaalden alle vier meteen het predikaat fraai op hun eerste show. Dan gaat je hart als fokker sneller kloppen", zegt Henk trots. Inmiddels werkt Anne als bloemist en is ze gestopt met de cavia's. Maar haar caviafamilie in het voormalige duivenhok is inmiddels uitgegroeid tot bijna 90 leden.

Haar jongere zussen Lisa en Lotte namen haar passie voor de kleine harige diertjes over. "Wat er zo leuk aan is? Je kunt er zo lekker mee knuffelen. Ze zijn heel zacht. Cavia's zijn lieve dieren. Sommigen komen meteen aanhuppen als je de schuur binnenkomt. Ze zijn gek op aandacht", zegt Lotte, die samen met Lisa in de tweede klas op scholengemeenschap Reggesteyn in Rijssen zit.

