CDA: Winkels in Holten mogen open op zondag

De winkels in Holten mogen van het CDA op zondagmiddag open. Deze tekst in het verkiezingsprogramma van de christendemocraten betekent een flinke ommezwaai.

RIJSSEN - HOLTEN - Het CDA in Rijssen-Holten is om. Waren de christendemocraten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nog tegen de openstelling van winkels op zondag, het CDA is nu voor. Dat heeft de algemene ledenvergadering beslist bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma.

"We hebben er uitgebreid bij stilgestaan. Er was ook flinke discussie over, maar een meerderheid van onze leden is nu voor een beperkte openstelling van de winkels in Holten", zegt voorzitter Wim Markvoort van het CDA Rijssen-Holten. Beperkt wil zeggen: alleen in Holten en alleen op zondagmiddag.

"In Rijssen is er geen vraag naar openstelling op zondag", weet Markvoort. "We hebben een discussie-avond over het onderwerp georganiseerd en daarvoor alle winkeliers uit Rijssen en Holten uitgenodigd. Helaas lieten de Rijssense ondernemers het toen afweten."

Petitie

In Holten is daarentegen wel vraag naar openstelling van winkels op zondag. Vorig jaar werden in het dorp nog 5.578 handtekeningen ingezameld onder een petitie voor zondagopenstelling door de supermarkten Coop en Albert Heijn. Maar de coalitiepartijen, inclusief het CDA, veegden dat duidelijke signaal van de bevolking en ondernemers toen van tafel.

"We houden ons aan het coalitieakkoord", zei fractievoorzitter Isa Kahraman toen. Het CDA had inderdaad in 2014 samen met SGP, ChristenUnie en Gemeentebelang afgesproken dat koopzondagen 'niet aan de orde' zijn in Rijssen-Holten.

"Toen speelde dat ook niet", zegt Markvoort. "Uit onderzoek bleek dat er in 2014 ook geen concrete vragen lagen uit Holten voor zondagopenstelling."

Toerisme