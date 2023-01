Chiropractor Evert uit Rijssen stuit in hartje winter al op eerste tekenbeet: ‘Heb dit nog nooit meegemaakt’

Jan (63) en Aloy (67) gaan diep in hun pensioen lekker vakken vullen in Wierden: ‘We doen dit niet voor het geld’

WIERDEN - De tijd dat er alleen maar tieners vakken in de Albert Heijn in Wierden vulden, is voorbij. Sinds kort zijn de eerste zes gepensioneerden in de supermarkt aan de slag. De jongste is 63 en de oudste 72. Allemaal willen ze niets liever dan weer lekker aan de bak. En dat komt Albert Heijn goed uit, want het wordt steeds moeilijker om de bezetting rond te krijgen.

