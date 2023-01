Christina (16) uit Rijssen vermist ‘nadat ze werd achtervolgd’, familie deelt foto's op social media

voorbeschouwing Wil GA Eagles weer ver komen in de beker, dan moet het zich eerst ontdoen van Heracles: ‘Zij hebben eredivisie­waar­di­ge selectie’

Volgende halte voor Go Ahead Eagles in een bomvolle januarimaand: Almelo. Het Overijsselse treffen met Heracles in de tweede ronde van de KNVB-beker is op voorhand interessant. ,,Dat er het stickertje ‘beker’ op zit, betekent niet dat dit voor ons geen belangrijke wedstrijd is”, weet René Hake, trainer van de Deventenaren.

11 januari