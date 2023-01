Christina (16) uit Rijssen vermist ‘nadat ze werd achtervolgd’, politie zoekt met helikopter

Doodsbang

„Ze werd achtervolgd in Rijssen door een onbekende man. Ze stuurde nog een bericht dat ze doodsbang was en kort daarna was ze niet meer bereikbaar. Dit was rond 13.15 uur dat ze het bericht stuurde. Ze heeft nog om 12.15 uur gepind bij de oude plusmarkt.” Hij vraagt mensen die haar nog hebben gezien een bericht te sturen. Ook de zus van Christina deelt haar zorgen op social media. Zij tweet dat de familie enorm ongerust is en dat alle tips welkom zijn.