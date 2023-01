Coen van Hoevelaak uit Holten deelt twintig jaar ervaring in boek over muziekindustrie: ‘Vergelijkbaar met topvoetbal’

Zó wordt afval storten in Deventer stukken goedkoper en gaat gemeente afvaldump tegen: ‘Mallotig gedrag’

Meer gratis afval kunnen afleveren bij de milieustraat, 300 kilo per jaar in plaats van 100. Het is een van de maatregelen waarmee de gemeente en vuilophaler Circulus Berkel de overlast tegengaan van afval dat wordt gedumpt bij ondergrondse containers en in het buitengebied. De laatste cijfers - meer illegale stortingen, maar minder boetes - wakkeren de discussie of Deventer goed af is met het systeem van afval scheiden (diftar). Mogelijk komen er zelfs camera’s bij sommige containers.

