D66 hekelt 'achterkamertjes-politiek' in Rijssen-Holten

SGP in Rijssen- Holten houdt vast aan zondagsrust; André Scheppink lijsttrekker

18 oktober RIJSSEN-HOLTEN - Geen koopzondagen of sportevenementen op zondag, de sluitingstijden van de horeca handhaven of vervroegen, behoud van het vloekverbod en geen bordelen of seksinrichtingen in Rijssen-Holten. De SGP houdt in haar programma vast aan de christelijke indentiteit. En aan de huidige politici.