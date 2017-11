D66 in Rijssen-Holten wil eindejaars-experiment zondagopenstelling

Drukste

„Kerstavond en oudejaarsdag behoren traditioneel tot de drukste dagen van het jaar voor winkeliers. Maar zonder zondagopenstelling lopen winkeliers in Rijssen-Holten veel omzet mis. Ik weet dat een officiële aanvraag geen zin heeft, want dat duurt veel te lang, maar ik hoop dat we iets kunnen bereiken door het onderwerp op de agenda van de commissie te zetten, opdat winkeliers gebruik kunnen maken van het spreekrecht. Ik hoop dat coalitiepartner CDA zal meebewegen nu de partij positief staat tegenover beperkte zondagopenstelling in Holten”, zegt Klein Velderman

Standpunt

Supermarkteigenaar Léon Haanstra zegt als vice-voorzitter van de Holtense Handelsvereniging (HHV) dat binnen de vereniging nog geen standpunt is ingenomen om gebruik te maken van het spreekrecht. „Persoonlijk wil ik graag op beide dagen open. Mijn Coop-zaak in Nijverdal is wel open en ik wil ook graag in Holten open. Supermarkten dichtbij in Markelo, Goor en Colmschate zijn die dagen wel open.”