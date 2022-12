Darter Danny ‘The Mullet’ Jansen is de held in café Bie Toontje in Holten: ‘Maar man, man, hij maakt het wel spannend hoor!’

Nieuwsupdate Hoera, Rijs­sen-Hol­ten heeft een nieuwe burgemees­ter en het is inderdaad een man

Het nieuws van de week: Rijssen-Holten krijgt opnieuw een burgervader. Jurgen van Houdt is zijn naam en hij is van de ChristenUnie. Geweldig voor hem en een felicitatie waard. Dat er wederom een kerel de scepter gaat zwaaien, was te verwachten, gezien de sollicitaties. 19 heren en 1 dame aasden op de positie. Welke vrouw die dappere poging ondernam, zullen we nooit weten.

17 december