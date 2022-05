De aanblik van de 1394 graven in Holten brengen bittere herinneringen boven bij Canadese bevrijders

HOLTEN - Als de tonen van de Last Post over het Canadese ereveld in Holten klinken is het amper droog te houden voor bevrijders Art Boon en Jim Parks, beiden 97 jaar. Op het veld met de 1394 gedenkstenen liggen een aantal van hun strijdmakkers, die onze bevrijding met hun leven moesten bekopen. Parks en Boon brengen dinsdagochtend hun Canadese landgenoten een laatste groet. De twee bevrijders worden met eerbied ontvangen.

Vanaf het moment dat de veteranen uit de bus stappen voelen ze de emoties achter hun ogen branden. ‘Holten’ is een van de grootste militaire begraafplaatsen in Nederland. De aanblik van de bijna 1400 grafstenen is voor hen verpletterend.

Gestorven in zijn armen

Aan de landing in Normandië bij Juno Beach heeft Parks bittere herinneringen. Door een Duitse kogelregen sleepte hij gedode en gewonde buddy’s uit het water. „Je wilt zelf in leven blijven, maar om je heen drijven je makkers in zee. Sommigen fluisterden om hulp. Eén stierf terwijl ik hem vasthield.”

De Canadezen voelen als geen ander dat achter elke steen op dit veld een belangwekkend verhaal schuilgaat van een soldaat die te vroeg het leven liet. Er liggen geen directe strijdmakkers van Parks en Boon, wel leden van hun regiment: het Perth Regiment en het Royal Winnipeg Rifles Regiment.

Lachen en huilen tegelijk

Boon en Parks kwamen in 1944 via de stranden van Normandië, België en het oosten van Nederland in Friesland terecht. Parks: „Dat is waar we de hele winter van ’44 en ’45 bleven. Het was een zware winter. Kinderen leden honger. Sommigen hadden van de komst van de bevrijders gedroomd, erop gewacht. Mensen waren aan het zingen, lachen en huilen tegelijkertijd. Het was alsof de emoties die vijf jaar lang waren onderdrukt er eindelijk uit mochten.”

Vlaggetjes bij de graven

Bij de plechtigheid op het ereveld worden dinsdagochtend gedichten voorgedragen, een krans gelegd en de Nederlandse en het Canadese volksliederen gespeeld. Ook worden bloemen bij diverse graven gelegd. Boon en Parks plaatsen ook wat Canadese vlaggetjes bij een aantal graven.

De ceremonie in Holten was georganiseerd door Stichting Canadian Liberators Friesland. In 2015 en 2018 zijn de twee bevrijders naar al eens naar Friesland geweest om de herdenkingen en vieringen rond 4 en 5 mei mee te maken. Toen als onderdeel van een gezelschap van 18 Canadese veteranen. Parks en Boon zijn nu de enigen van de groep die reis naar Nederland nog konden maken. Zij worden vergezeld door 15 familieleden.

Volledig scherm Meegereisde familieleden plaatsen vlaggetjes bij enkele graven. © Jan-Sjoerd Geertsma

Volledig scherm Jim Parks (links) en Art Boon brengen hun gesneuvelde landgenoten een laatste groet op het ereveld in Holten © Jan-Sjoerd Geertsma

Volledig scherm Meerdere Canadese (oud) militairen woonden de plechtigheid bij. © Jan-Sjoerd Geertsma

Volledig scherm Art Boon (rechts) en Jim Parks luisteren aandachtig naar de gedichten die worden voorgedragen ter ere van de bevrijders. © Marco Kalmijn

Volledig scherm Art Boon wordt langs de graven gereden. © Marco Kalmijn

Volledig scherm Jim Parks (rechts) en Art Boon met hun meegereisde familieleden. © Marco Kalmijn