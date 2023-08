De laatste zomervakantie op De Lindenberg vóór de komst van asielzoekers: ‘Zoiets vind je niet snel weer’

Zweefvlieg­tuig maakt noodlan­ding bij Almelo, piloot ongedeerd

Hoewel het meeste vliegverkeer in deze regio zich rond Enschede afspeelt, is een veld buiten Almelo woensdagmiddag de plek geweest van een heuse noodlanding. Een zweefvliegtuig in de problemen kwam daar namelijk aan de grond, vanwege een nog onbekend probleem. Niemand raakte gewond.