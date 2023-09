De Sterkerij zoekt nieuwe locatie in Rijssen: leeg pand van Heutink in beeld

indebuurt.nl 13 x deze artiesten kun je gratis zien spelen tijdens Popronde in Almelo

Houd je van muziek en wil je nieuwe artiesten ontdekken? Blok dan zaterdag 16 september dan in je agenda. Op die dag is de Popronde 2023 in Almelo en ontdek je overal in de stad muzikale talenten.