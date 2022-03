De Zweef en Hellendoorn voegen een nieuw hoofdstuk toe aan plaatselijke derbyhistorie

Woonwinkel De Magnolia vertrekt uit Nijverdal: ‘Een aderlating voor het centrum, maar klanten zijn welkom in Rijssen’

NIJVERDAL - Woon- en modewinkel De Magnolia aan het Keizerserf sluit. De leegverkoop in het miniwarenhuis is in volle gang. Tegenvallende omzetcijfers zijn de belangrijkste reden voor het vertrek uit het Nijverdalse centrum.

