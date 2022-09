Derde boek van Wim (83) over het verleden van Rijssen: ‘Duik dit keer in gevoelige thema’s’

5 vragen aanRIJSSEN - In een nieuw boek dat wordt uitgegeven door het Rijssens Museum beschrijft de 83-jarige Wim Vlogtman het verleden van Rijssen. Het boek getiteld ‘Het gebeurde in Rijssen’ brengt diverse thema’s aan bod die in de stad hebben gespeeld de afgelopen honderd jaar.

Waarom schrijft u dit boek?

„In de afgelopen vijftien jaar heb ik mij voornamelijk beziggehouden met de historie van Rijssen. Ik heb hierover meerdere artikelen geschreven voor de Havezate Kroniek, het historisch blad van het Rijssens Museum. Door de jaren heen heb ik dus verschillende verhalen opgeschreven en verzameld. Die verhalen worden nu in een boek gebundeld.”

Welke thema’s komen aan bod?

„In het boek staan verhalen uit de geschiedenis van Rijssen. Zo gaat het bijvoorbeeld over de nationaalsocialistische beweging die tijdens de oorlog in Rijssen actief was en over mijn broer die in de oorlog dwangarbeider was in Dresden. Dat zijn gevoelige thema’s die tot nu toe nog niet zijn opgeschreven.”

Wat vindt u zelf het meest bijzondere verhaal uit het boek?

„Het verhaal over de NSB vind ik persoonlijk wel erg bijzonder, maar ook de scheiding tussen het protestantse en katholieke geloof in Rijssen. Rijssen is natuurlijk overmatig protestants. Zo ben ik zelf ook opgevoed, maar ik speelde veel met de katholieke kinderen bij mij in de straat. Daar komt denk ik de interesse vandaan om hierover te schrijven.”

U heeft het ook over de radiosignalen in Rijssen, waar gaat dit over?

„In de twintiger jaren ontstond er in Rijssen de eerste radiodistributie. Dat was een analoog signaal dat op een centrale toren werd ontvangen en zo door Rijssen werd verspreid. Dat was best wel bijzonder en kent een interessante geschiedenis. In de oorlog kochten echter veel mensen een eigen radio en daardoor is dit systeem ter ziele gegaan.”

Het is uw derde boek. Waar gingen uw vorige boeken over?

„Mijn andere boeken gingen ook over de geschiedenis van Rijssen. Zo ging mijn eerste boek over de gebouwen die rond het Schild staan en de historie daarachter. In het andere boek heb ik geschreven over het leven in Rijssen, dat was meer een algemeen verhaal uit het verleden van de stad.”

Presentatie Het boek ‘Het gebeurde in Rijssen’ wordt op donderdag 20 oktober om 19.30 uur gepresenteerd in het Koetshuis van de Oosterhof en is vanaf dan ook te koop voor 19,95 euro.