Dick Sanderman uit Rijssen is 40 jaar kerkorganist: 'Je bent een soort eenmansorkest'

RIJSSEN - Dick Sanderman is 40 jaar kerkorganist. Met zijn koraalboeken drukte de Rijssenaar een belangrijk stempel op de kerkmuziek in ons land.

Wat er zo mooi is aan het instrument? "Als kerkorganist ben je een eenmansorkest. Dat moet ook wel, want je moet de samenzang van soms wel meer dan 1.000 mensen begeleiden. Eigenlijk zou je daar een heel orkest voor nodig hebben. Maar dat zou te ingewikkeld worden. Als organist kun je hetzelfde alleen. Een kerkorgel heeft niet alleen genoeg volume maar in principe ook alle instrumenten in zich."

Dat maakt een kerkorgel meteen een complex instrument. "Je speelt met je rechterhand, linkerhand en ook nog met beide voeten op het pedaal. Je doet dus eigenlijk vier dingen tegelijk. Bovendien moet je op bladmuziek drie notenbalken tegelijk kunnen lezen. Ter vergelijking: als je klarinet speelt, maak je maar één toon tegelijk. Al heeft elk instrument z'n eigen moeilijkheden."

Bovendien: een kerkorganist moet kunnen improviseren. "Je begeleidt vaak anderen met bijvoorbeeld samenzang. Daarbij moet je kunnen inspelen op onverwachte dingen. Als je dan vastzit aan de bladmuziek loopt alles in het honderd. Met improvisatie kun je alles opvangen."

Beroemde orgels

In 1977 werd Sanderman organist van de Zuiderkerk van de Gereformeerde Gemeenten in Rijssen. Nu is hij dat in de Schildkerk en in 'd Oale Grieze in Hellendoorn. Hij speelde in zijn carrière op tal van bijzondere en beroemde kerkorgels over de hele wereld. In Italië, Jeruzalem, Parijs en tal van Engelse kathedralen, waarvan prachtige foto's hangen in zijn werkkamer in de muziekschool.

Het mooiste kerkorgel? "Dat hangt af van welke muziek je wilt spelen. Ik vind het orgel van de Grote of Sint Maartenskerk in Zaltbommel een prachtig ruig instrument met een vurige klank, dat door de fijne akoestiek van de kerk perfect is om samenzang te begeleiden."

Maar Sanderman is ook verliefd op het orgel van de Grote Kerk in Epe. "Dat heeft een prachtige warme klankkleur. Na de restauratie was ik echt tot tranen toe geroerd toen ik het hoorde. Wat een mooi orgel! Maar dan heb je het over de poëzie van het instrument." \

Poëzie

Over poëzie gesproken: Sanderman maakte speciale orgelbewerkingen voor alle 150 psalmen. Jarenlang was hij bezig met dit monnikenwerk, wat resulteerde in twee 'dikke pillen' vol bladmuziek. Zijn koraalboeken liggen in bijna elke kerk in Nederland en worden door tal van organisten gebruikt. Er verschenen meer dan 50 bladmuziekuitgaven en tal van cd's van zijn hand. Sanderman drukt daarmee een enorme stempel op de kerkorgelmuziek in Nederland.