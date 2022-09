Diet (83) uit Holten schrijft haar herinneringen op: ‘Hoe is het als er geen oorlog is?’

50 jaar zorghuis Maranatha Rijssen, waar bijbelle­zen en psalmzin­gen dagelijkse kost is

RIJSSEN - Verzorgingshuis Maranatha in Rijssen viert zijn 50-jarig bestaan. Daar zijn drie weken voor uit getrokken. Die tijd is nodig, want niet alleen vieren de bewoners feest, ook aan oud-medewerkers en andere betrokkenen is gedacht. „Ik zie iedereen nu al genieten”, zegt Margreet Langenhof van de jubileumcommissie.

15 september