Dijkerhoekse toneelvereniging terug op de planken in Kulturhus Holten

Maanden hebben de spelers van DAT in Dijkerhoek gerepeteerd voor de klucht ‘De erfenis van tante Bella.’ Dat ze door coronatijd niet konden oefenen en een periode niet op elkaar zijn ingespeeld, daar is niets meer van te merken. De toneelspelers laten net als andere keren het publiek in Holten smullen van het intense en vaak hilarische toneelspel.

Het verhaal gaat dit keer over de neven Berend en Albert die de verpauperde beautysalon van hun tante Bella erven. Berend is er van overtuigd dat de beautysalon met een likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud te verkopen is. Of dat nu zo’n goed idee is? DAT staat op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart in Kulturhus Holten.