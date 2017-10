Directeur Subway komt broodjes smeren in Rijssen

Justin Goes geeft leiding aan ruim 6.500 zaken en een eigen restaurant in Amsterdam. De hoge heren bij Subway vinden het belangrijk dat ook de directeuren zo nu en dan een dagje terugkeren naar de keuken.

Of de aanwezigheid van de algemeen directeur reden is voor extra zenuwen? Stefan Uneken van de Rijssense en Hardenbergse zaken denkt van niet. „De meeste managers zijn zelf ook in de keuken begonnen. Dus ze weten echt nog wel hoe ze een broodje moeten smeren.”

Het belooft een drukke dag te worden voor Uneken en zijn collega's. „In ons restaurant maken we alles zelf. We krijgen wel extra deeg binnen om brood van te bakken. Ik denk dat ik 's ochtends maar wat eerder begin.” Vanwege World Sandwich Day zijn er in de aanloop al allerlei acties in de broodjeszaak. „Op de dag zelf krijgen we hulp van twee gastvrouwen. Dat werkt wel prettig.”