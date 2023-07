Dit is de nieuwe (tijdelijke) burgemeester van Raalte: ‘Ik ken het klappen van de zweep’

Feest vieren blijft het motto van familiebe­drijf De Haverkamp, maar wel in andere stijl

Jos (34) en Marit (29) Nijland nemen het stokje over van Dinant en Ineke van De Haverkamp. De vierde generatie aan het roer. Het doel: het familiebedrijf voort te zetten op een manier die bij de huidige tijd past. „Hoe precies? Dat vertellen we over een tijdje als het gehele concept rond is, maar we kunnen wel een tipje van de sluier oplichten.”