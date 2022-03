Dit is waarom er geen stemhulp is in Rijssen-Holten (en in de rest van Twente wel)

RIJSSEN/HOLTEN - Als enige in Twente moet de zwevende kiezer in Rijssen-Holten het rond de gemeenteraadsverkiezingen zonder stemhulp doen. De helft van de zes partijen ziet er namelijk geen heil in. Tot teleurstelling van de rest. „Ik ben bang dat dit zorgt voor een lagere opkomst.”

Er doen dit jaar zes partijen mee aan de verkiezingen in Rijssen-Holten. Drie ervan werkten mee en reageerden op de oproep van mijnstem.nl, die organisatie die samen met Tubantia een Twentse stemwijzer maakte. De drie andere partijen niet. En daardoor zijn er niet genoeg partijen om de stemhulp representatief te laten zijn.

Voor de stemhulp

Gemeentebelang Rijssen-Holten en de lokale afdelingen van het CDA en de VVD hebben alle drie de vragen van mijnstem.nl ingevuld. De SGP, ChristenUnie en SamenLokaal deden dat dus niet.

Quote De Christen­Unie en de SGP hebben een vaste achterban die altijd gaat stemmen. De zwevende kiezer die tussen de andere vier zweeft, wordt zo ontmoedigd Sander ter Harmsel, GemeenteBelang Rijssen-Holten

„Het is bijzonder spijtig”, aldus Sander ter Harmsel van Gemeentebelang Rijssen-Holten. „Door er veel tijd in te stoppen, hebben we geprobeerd zelf een goed genuanceerd beeld te geven. De ChristenUnie en de SGP hebben een vaste achterban die altijd gaat stemmen. De zwevende kiezer die tussen de andere vier zweeft, wordt zo ontmoedigd. Ik ben bang dat dit zorgt voor een lagere opkomst.”

„Als kiezer ga je niet alle verkiezingsprogramma's doorlezen", aldus VVD-lijsttrekker Bart-Jan van den Berg. Wij proberen altijd kenbaar te maken waarvoor wij staan. Veel mensen maken gebruik van een stemhulp. We zijn er toch nog wel een paar uurtjes druk mee geweest om het zelf in te vullen. Het is dan ook jammer dat hij niet gepubliceerd is.”

Quote Ik was vandaag nog op de markt in Holten. Dan hoor je van veel mensen dat ze zoekende zijn Erik Wessels, CDA

Dat beaamt ook lijsttrekker Erik Wessels van het CDA. „Niet iedereen heeft de tijd om alle verkiezingsprogramma's door te spitten. Het heeft dus wel meerwaarde. Ik was vandaag nog op de markt in Holten. Dan hoor je van veel mensen dat ze zoekende zijn. Ze vragen of er nog een stemhulp komt. Wij vinden dat een stemhulp genoeg ruimte biedt voor nuance en toelichting.”

Tegen de stemhulp

De SGP, de ChristenUnie en SamenLokaal - de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA - hebben de stemhulp niet ingevuld. En dat deden ze alle drie bewust, vertellen ze.

„We hebben hem niet ingevuld om en statement te maken”, vertelt SGP-lijsttrekker André Scheppink. De vragen vindt hij te ongenuanceerd. Ook is het mogelijk om de vragen als partij strategisch in te vullen zodat je de meeste kiezers vindt. „Stel je geeft aan de hondenbelasting af te willen schaffen. Dan moet er eigenlijk ook een vervolgvraag komen waar je dan uiteindelijk op wil bezuinigen. Maar dat gebeurt niet. Vier jaar geleden hadden we er ook al last van. We gaan het daarom nu niet doen. Daarnaast kost het veel tijd om in te vullen”. Scheppink verwijst inwoners van Rijssen-Holten door naar het verkiezingsprogramma.

Quote We waren bang dat onze nuancering niet in de stemhulp terecht zou komen Jan Berkhoff, ChristenUnie

Ook Jan Berkhoff van de ChristenUnie vertelt dat het een bewuste keuze is. „We waren bang dat onze nuancering niet in de stemhulp terecht zou komen. Daarnaast is het een nadeel dat je soms door een of twee vragen anders in te vullen, bij een hele andere partij uitkomt. Bovendien is het politieke landschap in Rijssen-Holten overzichtelijk, met slechts zes partijen. Het heeft voor ons niet zo'n toegevoegde waarde.”

„Met stellingen kunnen we ons verhaal niet vertellen”, vertelt Camiel Versluis van Samen Lokaal. „Het gaf ons niet genoeg ruimte. Je kunt misschien nuancering toevoegen bij de vragen, maar veel mensen kijken daar helaas toch niet naar. De vragen zijn te standaard geredeneerd. Wij willen het meer hebben over hoe je dingen organiseert.”

Alternatieven

Het invullen van mijnstem.nl is gratis voor partijen. Er zijn ook andere stemhulpen zoals de Stemwijzer waar gemeenten tegen betaling een stemhulp kunnen laten maken. Hier stemden de partijen in Rijssen-Holten unaniem tegen.

