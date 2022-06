Dit is waarom Rijssen-Holten geen bescherming wil tegen opkopers van huizen

Investeerders bezitten 750 woningen

De rest van de woningen ging naar starters en doorstromers. In totaal is 5 procent van de totale voorradige woningen in Rijssen en Holten in handen van een investeerder. Het gaat om ongeveer 750 woningen. Een klein percentage, aldus het college. En dus hoeven de regels niet aangepast te worden.

Overal weinig aanbod

Alleen als de leefbaarheid onder druk staat of als er hierdoor te weinig goedkope woonruimte ontstaat, mag het college de regels aanpassen. Een gemeente moet zelf kunnen onderbouwen dat dit het geval is. ‘Wel is sprake van algehele druk op de woningmarkt waardoor er voor alle categorieën te weinig aanbod is. Dit is echter geen reden om een regeling voor opkoopbescherming in te stellen’, aldus het college.