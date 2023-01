Donaties stromen binnen bij Rijssense schaatsvereniging na brutale diefstal: al meer dan 1300 euro opgehaald

Meer dan 1000 euro opgehaald

„Ondanks dat er aangifte gedaan is zal er geen verder onderzoek ingesteld worden. De verzekering dekt deze schade helaas niet en dus moeten we op zoek naar andere manieren om een nieuwe geluidsinstallatie te financieren", laat Mark van den Dijk, voorzitter van de vereniging, op Facebook weten.

Binnen 24 uur hebben al 43 mensen een gift gedaan, waardoor er in totaal 1335 euro is opgehaald. Dat is ongeveer een kwart van het streefbedrag van 5000 euro. Van den Dijk is dan ook blij met de eerste donaties. „Super, hier zijn we al ontzettend blij mee! Ontzettend bedankt.”