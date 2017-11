Dood van Bram en Tim komt hard aan in Holten en Nieuw Heeten

HOLTEN – Het overlijden van Bram Kemper en Tim ten Have is hard aangekomen in Holten en Nieuw-Heeten. De 19-jarige kameraden kwamen zaterdag om het leven, nadat ze zaterdag op een buitenweg in de buurtschap Espelo tegen een boom reden. Bij voetbalverenigingen VV Holten en SV Nieuw Heeten werd zondag stilgestaan bij de verongelukte jongens.

Vrienden en clubgenoten stonden zondag in de kantine van VV Holten stil bij het overlijden van Bram. Burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten was ook aanwezig. Hij noemde VV Holten een hechte club waar de leden omzien naar elkaar. "Het was een bijzondere sfeer. Met huilende mensen, veel verdriet." De pers was niet welkom bij de bijeenkomst en ook na afloop werd er verder geen commentaar gegeven.

Zoals Holten Bram Kemper herdacht, zo was Nieuw Heeten in gedachten bij het overlijden van Tim ten Have. Activiteiten van de club werden in het weekeinde afgelast; maandagavond is er een bijeenkomst in het clubhuis om emoties te delen. Tim voetbalde er en was daarnaast jeugdtrainer. Burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte gaf aan uit piëteit op een later tijdstip contact op te nemen met de familie.

Carnaval

Bram en Tim waren niet alleen actief bij het voetbal maar hielpen ook mee bij hun carnavalsclub De Mafklappers. Tonnie Grolleman, die in de buurt woont van de ongevalslocatie aan de Okkenbroekseweg, herinnert zich de jongens goed. "Ze hebben een paar jaar terug nog geholpen een carnavalswagen te bouwen. Het waren kameraden van elkaar. Ze gingen op zaterdagmiddag wel vaker met elkaar toeren."

Volledig scherm © News United / Jan Willem Klein Horstman Over wat er zaterdagmiddag om 13.00 uur is gebeurd, durft hij weinig te zeggen. Hij wijst naar de berm en constateert dat er geen diepe remsporen te zien zijn. Alleen een ontbrekend stuk schors aan de eikenboom langs de weg, getuigt van de harde klap die de twee hebben gemaakt. "Je kunt van alles bedenken", zegt Grolleman, "maar we weten het gewoon niet. Maar wat er ook is gebeurd, ze hebben in ieder geval donders veel pech gehad."

Treurig