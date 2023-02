Door ongeluk moest Marc (54) afzwaaien als chef feestdagen in Holten: ‘Dankzij hem ligt de lat hoog’

De herdenkingen bij de Canadese begraafplaats, Koningsdag en festiviteiten rond 5 mei in Holten kwamen de afgelopen jaren uit de koker van Marc Fraser (54). Als voorzitter van de Stichting Viering Nationale Feestdagen (SVNF) zorgde hij ervoor dat de verhalen over onder meer de Tweede Wereldoorlog verteld bleven.

Hij wilde zeker tien jaar voorzitter zijn, dat was het plan. Tien jaar zichzelf inzetten voor de herdenkingen en festiviteiten op nationale feestdagen in Holten. Maar door een harde val van de fiets vorig jaar zomer moet Marc Fraser (54) noodgedwongen het stokje overdragen. „De klap was hard. We zijn maanden verder en ik ben nog steeds niet helemaal hersteld van het ongeluk”, zegt hij.

Ouders in werkkampen

Zijn interesse voor de stichting werd gewekt toen Marc erachter kwam dat zijn ouders beide in een werkkamp hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Mijn vader zat in een jappenkamp en mijn moeder is met haar familie naar een Joods kamp in Tsjechië gedeporteerd”, vertelt hij. „Thuis spraken we nooit over de oorlog. Ik ben er dan ook zelf achter gekomen dat mijn ouders in kampen hebben gezeten.”

De geschiedenis van zijn ouders heeft ervoor gezorgd dat de Holtenaar zich in wilde zetten voor de herdenkingen en festiviteiten in het dorp. Door zijn werk had hij ook nog eens veel tijd om zich bezig te houden met de organisatie. „In het dagelijks leven run ik met mijn vrouw een gezinshuis. We hebben zes kinderen opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen. Als zij naar school gaan, heb ik veel tijd om andere dingen te doen.”

Quote Mijn vader zat in een jappenkamp en mijn moeder is met haar familie naar een Joods kamp in Tsjechië gedepor­teerd Marc Fraser, oud-voorzitter SVNF

Stokje overdragen

Na het fietsongeluk was het voor Marc niet langer mogelijk om zijn taken uit te voeren. De 45-jarige Lianne Jongsma neemt sindsdien de rol van voorzitter op zich. „Marc heeft de lat heel hoog voor ons gelegd, in positieve zin. Hij is het perfecte voorbeeld”, stelt ze. Ze is werkzaam als onderwijsadviseur en heeft een eigen bedrijf. Samen met de andere bestuursleden hoopt ze mooie herdenkingen neer te zetten.

De kennis over de Tweede Wereldoorlog gaat met de jaren achteruit. Vooral scholieren weten steeds minder van de ingrijpende gebeurtenissen af. Op de Canadese begraafplaats willen ze de kinderen blijven betrekken bij de herdenkingen. „De kinderen behoren tot een van de belangrijkste bezoekers bij een herdenking, omdat zij het verhaal in leven moeten houden. Zij moeten de vrijheid doorgeven in de toekomst”, vertelt Lianne.

Met een van de drie Canadese begraafplaatsen in Nederland is Holten uniek. Elk jaar opnieuw blijft de stichting zich in zetten om de aangrijpende verhalen onder de aandacht te brengen. En als de kersverse voorzitter Lianne hulp nodig heeft kan ze terecht bij Marc. „Ze mag me altijd bellen. Anytime.”