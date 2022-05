Drie Rijssense bedrijven zoeken personeel via nieuw evenement

Bedrijven moeten creatief zijn om nieuwe werknemers te trekken. Voortman zocht daarom in januari contact met andere bedrijven in Rijssen voor een lokaal evenement. Daarin willen ze werkzoekenden op een informele manier kennis laten maken met de onderneming. Ook jongeren die een stage of een leerplek zoeken zijn welkom.

Krachten bundelen

„We waren gelijk enthousiast”, aldus Jan Kamp, directeur van SVgroup. Want ook bij zijn bedrijf staan vacatures open. „Het zijn er meer dan tien”, zegt hij. Het is moeilijk om genoeg technisch geschoold personeel te vinden en onder jongeren zijn de opleidingen steeds minder in trek. Kamp: „Ze denken dat het vies werk is dat slecht betaalt. Dat is echt niet waar. Het is juist een gave sector die goed voor de mensen zorgt. Alle drie de bedrijven bieden mooie uitdagingen.”

Niet eenmalig

Ontdek Industrie Rijssen is niet eenmalig, aldus Kamp. „We willen dit de komende jaren uitbreiden”, zegt hij. „Als dit een succes wordt kunnen ook andere bedrijven meedoen. We willen onze industrie in Rijssen-Holten op de kaart zetten.”

Ontdek Industrie Rijssen begint donderdagavond bij de bedrijven op het bedrijventerrein de Mors van 17.00 tot 21.00.