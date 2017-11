Einde van de grote oorlog herdacht in Holten

De organisatie van de plechtigheid lag in de handnen van de Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums uit Voorthuizen. Het gezelschap werd in 1999 opgericht als eerbetoon aan The Seaforth Highlanders of Canada, die een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In het museum naast de begraafplaats is daarover veel informatie te vinden.