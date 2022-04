EnterFit, hippe fitnessclub strijkt neer in Dorpsstraat: ‘Alsof je Club Lucky binnenkomt’

Met video Sallandse Heuvelrug ontsnapt dankzij inzet brandweer aan natuurramp

NIJVERDAL - De Sallandse Heuvelrug is zondagmiddag aan een ramp ontsnapt. Een grote heidebrand dreigde over te slaan naar de omliggende bossen. Met man en macht heeft de brandweer dat weten te voorkomen. Rond zes uur had de brandweer voldoende grip op het vuur.

24 april