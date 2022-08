Erik Zwoferink (57) uit Holten volbrengt belofte aan zijn overleden vrouw met nieuwe zorglocatie NoaLies

Twentse burgemees­ters hebben geen zin in opvang nog eens 225 asielzoe­kers: liever statushou­ders huisvesten

Twentse burgemeesters schuiven een besluit over het opvangen van nog eens 225 asielzoekers voor zich uit. Ze wachten een officieel verzoek daartoe van het kabinet af. Een besluit zal daarna pas worden genomen na overleg met de gemeenteraden. Duidelijk is wel dat ze er niet echt zin in hebben. Liever richten ze zich op het huisvesten van statushouders.

11 augustus