EtalageKunstroute in Holten: naaktfoto's liever niet bij de slager

HOLTEN - Holtense kunst is de komende weken te zien in etalages in het dorp. In 40 etalages zijn honderden kunstwerken te zien tijdens de EtalageKunstroute. Maar kunstenaars blijven dromen van eigen expositieruimte.

Al acht jaar schreeuwt de Vereniging van Holtense Beeldende Kunstenaars om een eigen expositieruimte. Nu hangt het werk van de vele kunstenaars die Holten rijk is, één keer per jaar letterlijk in de etalage. Een 'dankbaar' alternatief, maar volgens kunstenaars Hans Wissink en Wim Kwakernaak ligt er veel meer potentie in het Sallandse dorp.

"We worden wel eens vergeleken met Diepenheim en een beetje met Gorssel. Niet zo gek als je ziet wat we in huis hebben: Kees Stoop, de Nagelhoutcollectie en 35 Holtense kunstenaars. In combinatie met andere kunstenaars, verenigingen en hulp van de gemeente zou het haalbaar kunnen zijn", zegt Wissink. "We hebben alle opties en locaties de revue laten passeren, maar missen energieke kartrekkers."

40 etalages

Voorlopig zijn de honderden stukken ondergebracht op verschillende locaties. Het forse aantal is te bezichtigen in 40 etalages van Holtense ondernemers, de expositieruimte van kunstschilder Henk Mulder en in de Nagelhoutzaal van het Kulturhus. Van glaswerk tot fotografie en van boetseerwerk tot aan fijn realistische schilderkunst. Bezoekers kunnen gratis de flyer met de route ophalen bij het startpunt. Dit jaar is dat voor het eerst in het Kulturhus.

Naaktfotografie

Samen met Wissink zoekt hij bij de ingezonden stukken van de kunstenaars een passende etalage. Een onderdeel waar ze zeker een middag lang zoet mee zijn. "De eerste tien gaat nog wel, maar dan. Je kunt niet overal een passend stuk kwijt. Neem bijvoorbeeld mijn naaktfotografie, niet iets voor bij de lokale slager, maar wel in de etalage van de nieuwe lingeriewinkel", meent Wissink.

Hoeveel bezoekers er ieder jaar daadwerkelijk de route afleggen is niet te zeggen. Belangstelling is er zeker, weten de heren. "Dat merken we bij de kunstverloting. Een succesvol onderdeel waar veel mensen aan mee doen. Wil je een schilderij van Henk Mulder winnen of een kunstwerk van Sophia de Vries moet je nu je slag slaan. Voor 1 euro koop je een lot, je schrijft je voorkeur op van de 21 stukken en wie weet win je een prachtig kunstwerk." Het is een vurige wens van menig kunstliefhebber om voor een prikkie kunst te kopen. Zo blijft het ook de vurige wens om een eigen expositieruimte te hebben voor de kunstenaars. Want dat Holten over kwaliteit beschikt moge duidelijk zijn.