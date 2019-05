Ex-Excelsiorspeler en oud-prof Jan Michels is nu klusjesman in Deventer

Klussenbedrijf

In de tiende GA Eagles-aflevering van deze jaargang neemt Jan Michels (ex-Excelsior’31) ons mee naar St. Maxime, het nieuwe horeca-etablissement dat later deze maand de deuren hoopt te open aan de Nieuwe Markt in Deventer. De oud-voetballer heeft daar emplooi gevonden met zijn eigen klussenbedrijf. ,,Voetbal was mijn grootste hobby, klussen de tweede. Rentenieren? Haha, daar heb ik toch iets te weinig voor verdiend.’’

IJssel

Michels debuteerde bij GA Eagles in de eredivisie en speelde bijna tweehonderd duels voor de club, waar hij de thuisduels nog altijd bezoekt. Toch is er komende zondag een beetje twijfel als FC Den Bosch op bezoek komt voor de play-offs. ,,In den Bosch heb ik ruim vijf jaar gespeeld en ben ik drie keer kampioen geworden in de eerste divisie. Dat kunnen er niet veel zeggen….’’ Maar op de IJsselkade in Deventer mijmert Michels: ,,Als ik de IJssel zie, gaat mijn hart sneller kloppen. Go Ahead wint zondag thuis van Den Bosch.’’