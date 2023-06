Excelsior’31 mocht bijna niet voetballen op barslecht kunstgrasveld, maar op de valreep gloort er hoop

Unieke voetbal­cult bij Adelaars­horst weg (voor nu): ‘Altijd missen ze goals omdat ze hier broodjes eten’

De sjaaltjes zijn zo vet als het maar kan. De vloer verzakt, en qua hygiëne is het ook niet meer je-van-het. Tijd voor vernieuwing, vindt ook Hamburger Koning Gerben Boswinkel (53). In de twee blokhutten op het stadionterrein van Go Ahead Eagles werden duizenden broodjes hamburger, braadworst en gehaktbal gemaakt. Met pijn in het hart gaan ze weg. ,,Cultliefhebbers zullen het wel jammer vinden, gok ik. Maar niet getreurd: ik blijf bakken!’’