Maar liefst 69 procent van de gebruikers van de fietsenstalling bij het NS-station in Rijssen heeft een negatief oordeel over deze voorziening, waarvan voornamelijk scholieren en forensen die per trein of bus reizen gebruik maken. Daarmee scoort de stalling slechter dan Amsterdam Sloterdijk (64 procent) en Rotterdam Alexander (62 procent). De fietsenstalling bij het station in Hengelo, bijvoorbeeld, kreeg een 100 procent positieve score. Dit blijkt allemaal uit een onderzoek door de Fietsersbond, die heeft gekeken naar NS-stations waar tenminste tien reizigers feedback over gaven. In totaal werden 34 stations in het onderzoek meegenomen. Daarvan scoorden er 31 overwegend positief.