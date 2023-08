Fietser gewond in Rijssen, traumahelikopter eerst opgeroepen maar daarna afbesteld

Monumenta­le Noordmolen Ambt Delden op zoek naar 36.000 euro voor onderhoud: ‘Als we de helft moeten bijdragen, zijn we failliet’

Een flesje lijnolie wordt verkocht voor 4,50 euro. Een snelle rekensom laat zien dat er 8000 flesjes van 200 milliliter aan de man gebracht moeten worden om tot een bedrag van 36.000 euro te komen. Een dan hebben we het over de bruto-opbrengst. Jan Gröneveld: „Om het gewenste bedrag over te houden, moeten we ruim 20.000 flesjes verkopen.”