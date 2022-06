Fietser wil draaien en knalt tegen inhalende wielrenner in Rijssen: 1 gewonde

RIJSSEN - Bij een ongeluk tussen een wielrenner en een fietser in Rijssen is eerstgenoemde gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Deventer gebracht. Het ongeluk ontstond toen de fietser, die in het gezelschap was van een andere fietser, wilde keren. Dat gebeurde op de parallelweg langs de N350.