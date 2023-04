Fietsster in Rijssen gewond na botsing met bestelbus

Biljarter Jop de Jong uit Bathmen ‘beloont’ zichzelf met een wandel­tocht van ruim 500 kilometer

Dat Jop de Jong (26) een opvallende verschijning is in de internationale biljartsport, is een feit. Maar wat de rest van de wereld misschien ‘vreemd’ vindt, is voor de Bathmenaar volstrekt normaal. Dus óók dat hij na de vijfde plek bij het EK artistiek in het Turkse Antalya de wandelschoenen aantrekt. Om de eeuwenoude Lycische Weg te bewandelen, een tocht langs de Turkse zuidkust van meer dan 500 kilometer.