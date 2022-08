Fors lagere straf voor jeugdhulpverlener C. uit Holten die drie minderjarige pupillen betastte

LOCHEM/ZUTPHEN - Geen twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk, maar een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. De rechtbank in Zutphen legt jeugdhulpverlener C. (44) uit Holten een fors lagere straf op voor ontucht met drie minderjarige meisjes in een instelling in Lochem. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor vijf jaar.

De zaak tegen C. kwam in 2021 aan het rollen als één van de meisjes naar de politie stapt. Zij vertelt dat ze op haar eerste dag bij de Lochemse instelling voor jongeren met gedragsproblemen benaderd wordt door C.. Hij maakt zich zorgen over littekens op haar benen en zegt dat een massage de genezing bevordert.

Het wordt geen massage, maar een regelrechte nachtmerrie als hij hij overal betast. De Holtenaar zet haar vervolgens onder druk. Als zij haar mond opentrekt, raakt hij zijn baan kwijt. „We hebben nu een geheim”, zegt hij. Later geeft hij haar zelfs nog een vibrator, die zou helpen met ‘ontspannen’.

Meer aangiftes

Er komen meer aangiftes binnen tegen C.. Twee jonge pupillen beschrijven ook dat hij aan hen zat. „Wie gaat jou geloven?”, zegt hij tegen één van hen. „Hoe haal je het in je hoofd om aan kinderen te zitten die juist op zo’n plek zitten? Dat is toch ziekelijk?”, riep één van de slachtoffers twee weken geleden in de Zutphense zittingszaal naar C.. Die gaf aan zich te schamen voor wat gebeurd was, maar ontkende dat hij het voor zijn eigen plezier deed.

Volgens de rechtbank in Zutphen is er geen sprake van seksueel binnendringen. Voor de straf is aansluiting gezocht met vonnissen in vergelijkbare zaken. C. moet gedurende de proeftijd van drie jaar contact houden met de reclassering.