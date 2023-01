Foto’s bekijken van beroepen in woonzorgcentrum Schuilenburg in Raalte

Tot en met eind maart zijn de foto’s te bezichtigen op de tweede verdieping in Schuilenburg, Landrechtweg 2 in Raalte. Van april tot en met juni worden ze geëxposeerd in Brugstede in Lemelerveld. Daarna reist de tentoonstelling naar Swaenewoerd in Raalte, waar de foto’s van juli tot en met september te zien zijn, en als laatste locatie is Angeli Custodes in Raalte aan de beurt.