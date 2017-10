G-teams op de been krijgen in Reggestreek geen probleem

Er wordt gespeeld op een half veld, uit de luidsprekers klinkt Nederlandstalige muziek, de bekende arbiter Eric Braamhaar uit Enter fluit en op een veldspeler meer of minder wordt niet gekeken.

Het is geen doorsnee zaterdag op het terrein van Excelsior'31. In het inhaalweekeinde is het hoofdveld op De Koerbelt het domein van mindervalide voetballers. Acht teams zijn present. Zij spelen in de ochtenduren een toernooi. Excelsior'31 houdt voor het vierde opeenvolgende jaar een G-toernooi. Spelers en begeleiders genieten. "Dit is een hoogtepunt voor onze spelers. Hier kijken ze naar uit", zegt Henk Rozemuller van Excelsior'31. Hij is trainer en begeleider van de Rijssense thuisploeg.

Veel interesse in Rijssen

Voor G-voetbal is in Rijssen veel interesse. Op de spelerslijst staan liefst 25 namen. Aan de competitie doet Excelsior echter niet mee. Een wekelijkse training op zaterdagochtend, af en toe een toernooi of een oefenpot en een gezellig uitstapje vinden ze voldoende. "We spelen ongeveer één keer in de maand een wedstrijd. Bovendien zijn er toernooien in de regio. Vier jaar geleden hebben wij besloten dit ook bij Excelsior te organiseren. Daarvoor deden we wel eens mee bij Rigtersbleek en Haaksbergen", zegt Rozemuller.

Maar het G-toernooi in Rijssen moet meer zijn dan een reeks wedstrijden. De Rijssense zaterdagclub wil er iets bijzonders van maken. Daarom wordt jaarlijks een datum geprikt waarop de meeste andere elftallen vrij zijn en het hoofdveld beschikbaar is. "De voetballers vinden het prachtig om voor zo'n grote tribune te spelen. Ook zijn er een speaker en muziek" aldus Rozemuller.

Vrouwenteam

Opvallend is dat er ook een vrouwenteam meedoet. De speelsters uit Rijssen hebben geen beperking, maar fungeren volgens Rozemuller als sportieve verliezers. Geen enkele ploeg mag De Koerbelt met alleen nederlagen verlaten. Dat zou een domper op de spelvreugde zijn. "Elke ploeg moet een wedstrijd winnen. Als dat tegen de andere teams niet lukt, dan moet de vrouwenploeg een handje helpen", zegt Rozemuller met een glimlach.

Juventa, Wierden

Ook in Wierden is veel animo voor gehandicaptenvoetbal. Op het toernooi in Rijssen is het G-team van Juventa'12 present.

De verstandelijk beperkte spelers uit Wierden kunnen terugzien op een goed toernooi. "We zijn vierde geworden. Zo goed hebben we het hier nog nooit gedaan", zegt trainer en begeleider Berthold Tijhuis van Juventa.

Volledig scherm © Robin Hilberink Voor de fusie tussen Omhoog en Wierden waren er al plannen om G-voetbal te introduceren. "Net voor de fusie is daar een begin mee gemaakt. We zijn bij Omhoog met zes spelers begonnen. Nu hebben we er vijftien. We trainen elke dinsdag, doen aan toernooien mee en hebben af en toe een leuke activiteit zoals een bowlingmiddag. Het G-voetbal bij Juventa is een blijvertje. We hadden de afgelopen jaren meer aanmeldingen dan opzeggingen", zegt Tijhuis. Ook plaatsgenoot SVZW heeft een G-afdeling. Maar Tijhuis zegt dat beide clubs niet in elkaars vaarwater komen. "SVZW heeft een volwassenenteam. Die ploeg doet mee in de competitie. In onze ploeg zitten alleen kinderen. Voor hen is het ook leuk dat ze op school kunnen zeggen dat ze op voetbal zitten."

DES, Nijverdal

In de dug-out bij de wedstrijd van 'hun' DES zitten Ellen Nieboer en Yvonne Posthuma. De twee moeders begeleiden het Nijverdalse team waarin hun kind speelt.

Nieboer heeft zich ruim tien jaar geleden ingezet voor de komst van G-voetbal bij de zaterdagclub. "We hebben bij DES een groep van vijftien spelers. Het is een vriendengroep geworden. Competitie spelen we niet. Het gaat erom dat we lol maken met elkaar", zegt ze. Dat laatste lukt in de wedstrijd tegen de vrouwen van Excelsior'31 prima. DES biedt goed partij en scoort zelfs.