Game app zet gezondheid centraal op Pius X College in Rijssen; voor elke duizend stappen een extra punt

RIJSSEN - Een virtuele berg beklimmen, dat is de uitdaging die de leerlingen van het Pius X College in Rijssen de komende zes weken aan gaan. Zij leren meer over hun gezondheid met behulp van een ‘vitaliteitsgame’.

De middelbare school zet zich al langer in om jongeren bewust te maken van hun gezondheid. „Dat werkt niet door alleen maar te wijzen op wat niet goed is of dingen te verbieden. Motiveren wat wel leuk is, werkt veel beter. We hebben er daarom voor gekozen onze leerlingen in spelverband kennis te laten maken met een gezonde leefstijl. Die moet het leuker maken met gezondheid bezig te zijn”, legt Saskia van Egmond uit. Zij is coördinator Gezonde School.

Uitdagingen

In een zes weken durend programma maken de leerlingen kennis met thema’s als beweging, stress, zelfvertrouwen en slaap. „Eke week is er een nieuwe thema, daar krijgen ze video’s over te zien en daarover worden vragen gesteld. Daarmee dagen we de leerlingen uit om na te denken over hun gezondheid. Met elk afgerond onderdeel kunnen ze punten verzamelen en beklimmen ze virtueel een berg.”

Het project wordt over de hele school uitgerold. „De punten worden per klas opgeteld en de groep met de meeste punten wint een leuk klassenuitje. Er is dus genoeg concurrentie om fanatiek aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen jongeren extra punten halen door te bewegen. Voor elke duizend stappen krijgen ze een extra punt. Dat kan dus snel oplopen als een hele klas aan de wandel gaat.”

Quote Ook de docenten gaan meedoen, zo wordt het een uitdaging voor iedereen Saskia van Egmond, coördinator Gezonde School Pius X Rijssen

Bedrijfsleven

De app werd eerder alleen ingezet in het bedrijfsleven, maar gaat nu ook draaien als een pilot op de school. „We merkten dat de onderwerpen ook aansluiten bij onze jeugd. Het is zo belangrijk al op jonge leeftijd kennis te maken met deze belangrijke onderwerpen. Door dat in een spelvorm te gaan doen, moeten ze het ook echt zelf ontdekken. Als het gebruik van de app goed bevalt gaan we het zeker kijken of we dit ook op onze scholen in Almelo gaan aanbieden.”

Uit de app krijgt de school veel informatie, die gebruikt kan worden om gericht thema’s te behandelen. „Alles wat de scholieren invullen blijft anoniem, maar zo komen we wel te weten welke onderwerpen leven onder onze leerlingen. Daar kunnen we extra aandacht aan besteden, door middel van gastlessen of andere activiteiten.

Aanstaande maandag gaat het project van start op de school en maken de leerlingen kennis met het eerste thema. „Ook de docenten gaan meedoen, zo wordt het een uitdaging voor iedereen.”