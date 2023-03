Geen gogme, geen punten voor Rohda Raalte, dat zich verslikt in effectief HBS

Bij Liesbeth (41) uit Wierden kun je je geboorte opnieuw beleven: ‘Het is de blauwdruk van je leven’

Wat veel mensen niet weten, is dat de geboorte grote impact heeft op de fysieke en mentale gesteldheid van een kind. Neuro-ontwikkelingstherapeut Liesbeth Fransen (41) uit Wierden bootst de geboorte na bij kinderen én volwassenen, want dat is volgens haar de sleutel tot succes. „Men onderschat vaak hoe stressvol een geboorte voor de baby is.”