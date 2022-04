Geen treinen tussen Almelo en Deventer door aanrijding

nieuwsupdate Vreugde­vuur met Pasen, kratten­veld voor regenwater en misschien koopzondag in Holten: dit was de week in de Regge­streek

Het was weer veel klein bier deze week in de Reggestreek. Maar daarmee krijg je een emmer ook wel vol natuurlijk. Op de bierglazen staan opschriften als Flexwoningen in Wierden, Palmpasen in Hellendoorn, Krattenveld in centrum Nijverdal en, Joop Nijenhuis. Hieronder de uitleg.

16 april