Geen Twente-rood, wel driekleur en vlag Rijssen-Holten in raadzaal

RIJSSEN-HOLTEN - In navolging van de Tweede Kamer hangt ook in de raadzaal van Rijssen-Holten voortaan de Nederlandse vlag. Bovendien hangt naast de nationale driekleur de vlag van de gemeente Rijssen-Holten, zo bleek vrijdagmiddag bij de behandeling van de begroting voor 2018.

„Een mooi symbool”, vindt burgemeester Arco Hofland, „om in het hart van de democratie de Nederlandse vlag te hijsen.” Er was volgens Hofland nog wel discussie of ook de rode Twentse vlag of de vlag van Salland in de raadzaal moest hangen. „Maar omdat de raadzaal het hart van de lokale democratie vormt hebben we besloten om de vlag van de gemeente Rijssen-Holten er naast te hangen.”

Volgens burgemeester Hofland is Rijssen-Holten geïnspireerd door het feit dat de Nederlandse vlag op initiatief van de SGP voortaan ook in de Tweede Kamer wordt gehesen. In andere parlementen prijkt al langer de nationale vlag, als symbool van de natie.

D66 vindt het jammer dat de regenboogvlag, het symbool van homo's, lesbiënnes en aanverwante sexuele minderheden, niet in de raadzaal hangt. De partij pleit al jaren om deze op coming-outdag bij het gemeentehuis te hijsen en heeft ook een regenboogvlag aan het college overhandigd. Maar de gemeente weigert die te hijsen omdat dit in strijd zou zijn met de vlaginstructie. „Blijkbaar is die vlaginstructie nu gewijzigd”, concludeerde fractievoorzitter Herman Klein Velderman sarcastisch, wijzend naar de vlaggen in de raadzaal.