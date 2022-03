Geen windmolens in Rijssen-Holten, toch genoeg energie van de zon

Dit is waarom er geen stemhulp is in Rijs­sen-Hol­ten (en in de rest van Twente wel)

RIJSSEN/HOLTEN - Als enige in Twente moet de zwevende kiezer in Rijssen-Holten het rond de gemeenteraadsverkiezingen zonder stemhulp doen. De helft van de zes partijen ziet er namelijk geen heil in. Tot teleurstelling van de rest. „Ik ben bang dat dit zorgt voor een lagere opkomst.”

11 maart