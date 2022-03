Gemeentebelang Rijssen-Holten wil Ligtenbergerveld ontzien

Oorlog in Oekraïne laat diepe sporen na bij dit bedrijf in Holten: ‘Heeft grote gevolgen’

De oorlog in Oekraïne laat diepe sporen na bij een klein familiebedrijf in Holten. Dutch Greenroof, een handelskwekerij in groendaken, zag de omzet na de Russische inval fiks kelderen. ,,Voorlopig houden we het nog wel even vol, maar dit moet niet te lang duren.’’

28 februari