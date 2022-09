Gerrie uit Holten rookt nooit, maar krijgt wel tumoren die daar bij passen: ‘Je hebt gruwelijk veel pech gehad’

Van bijbels smokkelen naar Polen tot hulpgoede­ren naar Oekraïne: Rijssense stichting viert jubileum

RIJSSEN - Wat begon met het smokkelen van hulpgoederen naar mensen achter het ijzeren gordijn, is gaandeweg ontwikkeld tot een stichting die al vijfentwintig jaar hulp biedt in Oost-Europa. De Rijssense Oost Europa Commissie (ROEC) viert het jubileum met een open dag op 27 augustus. „De gastvrijheid is niet veranderd”, vertelt voorzitter Jan Harbers.

16 augustus