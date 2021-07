Gerrit Janssen pakt op laatste dag de gele trui en wint Lezerstour van Tubantia

“Ik volg eigenlijk alle wielerwedstrijden wel, dus ik wist wel redelijk hoe ik mijn team in wilde vullen. Toch kostte het me aardig wat tijd”, lacht Janssen. Het bijzondere aan zijn overwinning is dat hij geen moment op de eerste plaats heeft gestaan.

Slimme wissels

Janssen heeft naar eigen zeggen goed gebruik gemaakt van de wisselmogelijkheden deze Lezerstour. Waar er normaal drie renners gewisseld mogen worden, mochten er dit jaar vijf vervangen worden. “En ik heb ze heel erg snel doorgevoerd”, vervolgt de geletruidrager. “Jonas Vingegaard had ik in eerste instantie niet in mijn team, maar die heb ik er al snel ingezet. De andere vier wissels voerde ik ook snel door, volgens mij ben ik de concurrentie daar te slim af geweest.”

Hoewel Janssen al een tijdje in de top van het klassement stond, kreeg hij nog maar weinig reacties van bekenden. “Ik denk dat de meeste mensen niet weten dat ik zo hoog sta”, lacht hij. “Het doet me ook niet zo heel erg veel eigenlijk. Ik kon me er ook niet erg druk om maken of ik nou eerste of ttweede zou worden. Maar het is natuurlijk geweldig dat het gelukt is om te winnen”, zo sluit Janssenaf.