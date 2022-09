Gewapende overval op Nettorama in Rijssen; politie laat burgernetmelding uitgaan

RIJSSEN - Maandagmiddag kort voor 17.00 uur is er een poging gedaan tot een overval op de Nettorama aan de Hendrik Jan van Opstallstraat in Rijssen. De politie is massaal aanwezig en heeft inmiddels een burgernetmelding uit laten gaan over de dader.