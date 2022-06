Gezocht: lokale vereniging die een gebouwtje wil kopen voor 9900 euro in Rijssen

Nadat Ben (80) ruim 250.000 Twentse uilen in zijn eentje ringde, heeft hij eindelijk een opvolger

RIJSSEN - Er is bijna geen uil in de regio die hij niet in de handen heeft gehad. Ben Nijeboer (80) heeft 167.000 uilen geringd in heel Twente. In zijn eentje, want tot op heden was hij de enige ‘ringer’. Maar hij heeft een opvolger: Ineke Tijhaar-Kerkhoff (59).

5 juni